Сборная России по шахматам с максимальным результатом вышла в 1/4 финала онлайн-олимпиады

Сборная России по шахматам выиграла все девять матчей группового турнира онлайн-олимпиады. В третий день соревнований россияне нанесли поражение командам Италии, Испании и Латвии.

Встреча со сборной Италии завершилась со счётом 5-1. Победы одержали Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Полина Шувалова и Александра Горякина. Владислав Артемьев и Александра Костенюк завершили партии вничью.

Испанцев россияне обыграли со счётом 4-2. Победы одержали Андрей Есипенко, Лея Гарифуллина и Валентина Гунина, вничью завершили партии Александр Грищук и Екатерина Лагно, Владимир Федосеев уступил Хайме Сантосу Латасе.

В заключительной встрече группового турнира россияне обыграли сборную Латвии — 6-0. Партии выиграли Гарифуллина, Грищук, Володар Мурзин, Гунина, Лагно и Федосеев.

Сборная России набрала 18 очков и вышла в четвертьфинал с первого места в группе. Также в плей-офф из группы С вышла сборная Украины (15 очков).

В онлайн-олимпиаде принимают участие 40 команд, которые были разделены на четыре группы. По две лучшие сборные каждой группы выходят в плей-офф.