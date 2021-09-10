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Карлсен обыграл Непомнящего в армагеддоне на супертурнире в Ставангере

Карлсен обыграл Непомнящего в армагеддоне на супертурнире в Ставангере
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В Ставангере (Норвегия) состоялся четвёртый тур супертурнира Altibox Norway Chess. По правилам соревнований за победу в основное время начисляется 3 очка. В случае ничьей играется партия армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, а проигравший — 1 очко.

В четвёртом туре «чистую» победу одержал только венгр Рихард Раппорт, обыгравший представителя Франции Алирезу Фируджу и упрочивший своё лидерство. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с будущим соперником в матче за мировую шахматную корону Яном Непомнящим, а затем добился победы над россиянином в армагеддоне. В противостоянии Сергея Карякина с норвежцем Арьяном Тари «партия смерти» осталась за россиянином.

Положение после четвёртого тура

1. Р. Раппорт — 8,5.
2. М. Карлсен – 6.
3-4. С. Карякин, Я. Непомнящий – по 4.
5-6. А. Фируджа, А. Тари – по 3.

Напомним, россияне имеют в запасе одну партию, так как Непомнящий не сумел вовремя прибыть на турнир из-за проблем с визой. Матч будет сыгран в выходной, 11 сентября.

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