«Ростов-Дон» стартовал в Лиге чемпионов с победы над «Брестом»

В стартовом матче женской гандбольной Лиги чемпионов «Ростов-Дон» на своей площадке обыграл участника «Финала четырёх» прошлого сезона – французскую команду «Брест» со счётом 26:24.

Самым результативным игроком матча стала Ярослава Фролова, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Грас Заади, 3 мяча не счету Юлии Манагаровой. У «Бреста» 6 мячей забила Джурджина Яукович, 5 — Калидиату Ньякате.

В следующем матче Лиги чемпионов ростовские гандболистки через неделю на выезде сыграют с румынским «Бухарестом».

В главном еврокубке также выступает ЦСКА. Армейские гандболистки вступают в борьбу завтра, 12 сентября.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. Первый тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Брест» (Франция) – 26:24 (16:13).