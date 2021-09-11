«Ростов-Дон» стартовал в Лиге чемпионов с победы над «Брестом»
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В стартовом матче женской гандбольной Лиги чемпионов «Ростов-Дон» на своей площадке обыграл участника «Финала четырёх» прошлого сезона – французскую команду «Брест» со счётом 26:24.
Самым результативным игроком матча стала Ярослава Фролова, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Грас Заади, 3 мяча не счету Юлии Манагаровой. У «Бреста» 6 мячей забила Джурджина Яукович, 5 — Калидиату Ньякате.
В следующем матче Лиги чемпионов ростовские гандболистки через неделю на выезде сыграют с румынским «Бухарестом».
В главном еврокубке также выступает ЦСКА. Армейские гандболистки вступают в борьбу завтра, 12 сентября.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. Первый тур
«Ростов-Дон» (Россия) – «Брест» (Франция) – 26:24 (16:13).
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