Украинский канал не показал концовку волейбольного матча Россия — Украина

Украинские болельщики не смогли досмотреть матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между сборными России и Украины в прямом телевизионном эфире, сообщает Tribuna.com.

Трансляция встречи на канале XSPORT была прервана в решающей партии из-за начала хоккейного матча «Донбасса» с «Рунгстедом» в групповом турнире Лиги чемпионов. Игра стартовала в 20:30.

Комментатор объяснил, что переключение на «Донбасс» было из-за договора об эксклюзивном показе их матчей. Владельцем хоккейного клуба и XSPORT является Борис Колесников, который уступил пост президента «Донбасса» своему сыну Константину.

Досмотреть матч Украина – Россия можно было на сайте XSPORT. Ресурс работал с перебоями.

Сборная Украины по волейболу проиграла России (1:3) и не сумела выйти в четвертьфинал.

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