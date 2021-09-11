Украинский канал не показал концовку волейбольного матча Россия — Украина

Украинские болельщики не смогли досмотреть матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между сборными России и Украины в прямом телевизионном эфире, сообщает Tribuna.com.
Трансляция встречи на канале XSPORT была прервана в решающей партии из-за начала хоккейного матча «Донбасса» с «Рунгстедом» в групповом турнире Лиги чемпионов. Игра стартовала в 20:30.
Комментатор объяснил, что переключение на «Донбасс» было из-за договора об эксклюзивном показе их матчей. Владельцем хоккейного клуба и XSPORT является Борис Колесников, который уступил пост президента «Донбасса» своему сыну Константину.
Досмотреть матч Украина – Россия можно было на сайте XSPORT. Ресурс работал с перебоями.
Сборная Украины по волейболу проиграла России (1:3) и не сумела выйти в четвертьфинал.
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