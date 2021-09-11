Домингес выиграл турнир Champions Showdown в Сент-Луисе, Каспаров стал пятым

В Сент-Луисе завершился престижный турнир по шахматам Фишера Champions Showdown: Chess 9LX. Победителем соревнования стал американский гроссмейстер Леньер Домингес, набравший 6 из 9 очков. Второе место поделили француз Максим Вашье-Лаграв и американцы Уэсли Со и Сэм Шэнкленд, набравшие по 5,5 балла.
Главной сенсацией турнира стало уверенное выступление тринадцатого чемпиона мира Гарри Каспарова, который перед последним туром делил первое место с несколькими шахматистами. В заключительный день турнира Каспаров белыми фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой и чёрными проиграл Вашье-Лаграву. В итоге Каспаров набрал 5 очков и стал пятым.
Другой представитель России Пётр Свидлер в заключительный день соревнований уступил Со и победил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. С 2,5 балла Свидлер занял десятое место.
Домингес, как победитель, получил $ 37,5 тыс. призовых. Каспаров и Свидлер заработали $ 12,5 и $ 7,5 тыс. соответственно.
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