Матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Мец» не состоится в срок. Армейский клуб объяснил причины

12 сентября гандболистки ЦСКА должны были стартовать в Лиге чемпионов выездной игрой с французским «Мецем», однако матч не состоится в срок. Судьбу игры решит Европейская федерация гандбола (ЕГФ).

«Во Франции действуют строгие карантинные меры: прибывающие в страну должны отправиться на десятидневную изоляцию. «Мец» вовремя не обратился в соответствующие инстанции, чтобы обеспечить отмену десятидневного карантина для ЦСКА. Кроме того, наш соперник изначально не принимал достаточного участия в организации приезда нашей команды на гостевой матч.

В итоге нам удалось получить необходимые документы для въезда во Францию только 10 сентября в 13:00. При этом, согласно документам, мы имели право прибыть в Нанси исключительно 12 сентября. Однако данное разрешение действует в течение 15 дней. Возникает вопрос: что мешало согласовать въезд ЦСКА во Францию не в день матча, а хотя бы 11 сентября?

К сожалению, из-за того, что разрешение на въезд было получено так поздно, мы не смогли забронировать чартерный рейс на 12 сентября. А сделать это заранее было невозможно, так как у нас на руках не было разрешения на въезд.

Учитывая всё вышесказанное, мы обратились в ЕГФ с просьбой о переносе игры на другую дату, но пока получили отказ. Кроме того, ранее мы предлагали сыграть оба матча на нейтральной площадке или провести первую встречу в Москве, а ответную во Франции. Однако, к сожалению, наши предложения не нашли отклика у Европейской федерации гандбола», — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.