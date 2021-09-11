Анжелика Сидорова завершила сезон победой на турнире в Инсбруке
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира Анжелика Сидорова завершила сезон победой на турнире в Инсбруке (Австрия).
Сидорова, которая несколько дней назад выиграла финал Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире (5,01 м), одержала победу с результатом 4,65 м. Второй стала Ирина Жук из Беларуси, по попыткам опередившая россиянку Полину Кнороз (по 4,55 м).
«Сегодня было круто прыгать, я хочу сказать зрителям спасибо за отличную атмосферу. Мой прыжок за пять метров в Цюрихе — это что-то невероятное. Но он у меня отнял много сил, и сейчас я очень устала. Но я очень счастлива, что сумела добиться тогда такого результата, и это огромный прогресс для меня», — приводит слова Сидоровой ТАСС.
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