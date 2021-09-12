Футбольные болельщики спасли сорвавшегося с трибуны кота в Майами с помощью флага

В Майами (США) футбольные болельщики спасли кота, сорвавшегося с верхнего яруса Hard Rock Stadium. Инцидент произошёл во время встречи двух университетских команд – Аппалачского университета и университета Майами.

Судя по кадрам, кот сорвался с парапета, но успел зацепиться когтями за проволоку и какое-то время провисел на трибуне. Фанаты, находившиеся на нижних трибунах, оперативно растянули национальный флаг, используя его в качестве спасательного тента. Кот приземлился именно на него и остался жив.

Спасение вызвало бурную реакцию стадиона. Болельщики хотели поднять кота над головой, имитируя сцену из мультфильма «Король Лев», однако испуганное животное расцарапало спасателям руки, вырвалось и убежало.

По информации ESPN, сотрудники безопасности стадиона поймали кота и увезли в ветеринарное отделение.

«Я ничего не знал о случившемся. Но скажу так, если эта кошка поможет нам в атаке в красной зоне, мы попробуем предоставить ей нашу стипендию», — приводит слова тренера Майами Мэнни Диаса ESPN.