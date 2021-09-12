Футбольные болельщики спасли сорвавшегося с трибуны кота в Майами с помощью флага

В Майами (США) футбольные болельщики спасли кота, сорвавшегося с верхнего яруса Hard Rock Stadium. Инцидент произошёл во время встречи двух университетских команд – Аппалачского университета и университета Майами.
Судя по кадрам, кот сорвался с парапета, но успел зацепиться когтями за проволоку и какое-то время провисел на трибуне. Фанаты, находившиеся на нижних трибунах, оперативно растянули национальный флаг, используя его в качестве спасательного тента. Кот приземлился именно на него и остался жив.
Спасение вызвало бурную реакцию стадиона. Болельщики хотели поднять кота над головой, имитируя сцену из мультфильма «Король Лев», однако испуганное животное расцарапало спасателям руки, вырвалось и убежало.
По информации ESPN, сотрудники безопасности стадиона поймали кота и увезли в ветеринарное отделение.
«Я ничего не знал о случившемся. Но скажу так, если эта кошка поможет нам в атаке в красной зоне, мы попробуем предоставить ей нашу стипендию», — приводит слова тренера Майами Мэнни Диаса ESPN.
- 12 сентября 2021
-
11:24
- 11 сентября 2021
-
23:40
-
23:26
-
23:07
-
22:50
-
22:33
-
22:15
-
21:44
-
20:49
-
18:42
-
17:17
-
12:24
- 10 сентября 2021
-
23:01
-
22:28
-
20:51
-
20:04
-
19:17
-
18:52
-
18:29
-
18:10
-
17:43
-
17:34
-
16:21
-
16:18
-
15:50
-
15:25
-
15:19
-
14:47
-
14:33
-
14:29
-
13:41
-
13:31
-
13:20
-
12:59
-
11:05