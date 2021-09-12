Сборная России по мини-футболу разгромила Египет на старте чемпионата мира
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Сборная России по мини-футболу удачно стартовала на чемпионате мира, который проходит в Литве. В матче первого тура в группе В подопечные Сергея Скоровича разгромили команду Египта со счётом 9:0.
Хет-трик в составе сборной России оформил Иван Чишкала, по два раза отличились Иван Милованов и Сергей Абрамов, по одному мячу забили Руслан Кудзиев и Артём Антошкин.
Также в группе В выступают команды Узбекистана, Гватемалы. В следующем матче 15 сентября сборная России встретится с командой Узбекистана.
Чемпионат мира проходит с 12 сентября по 3 октября.
Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины
Группа В. Первый тур
Россия – Египет – 9:0 (3:0).
Голы: Кудзиев, 6, Чишкала, 13, 16, 30, Антошкин, 28, Милованов, 28, 36, Абрамов, 31, 32.
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