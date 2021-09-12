Мария Ласицкене завершила сезон победой на турнире в Берлине

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене завершила сезон победой на международном турнире в Берлине.

В соревнованиях по прыжкам в высоту российская легкоатлетка преодолела планку на высоте 1,98 м. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт с результатом 1,95 м. Третьей стала украинка Юлия Левченко (1,89 м). Россиянка Наталья Спиридонова заняла восьмое место (1,80).

В летнем сезоне — 2021 Ласицкене стала олимпийской чемпионкой и в пятый раз победила в финале Бриллиантовой лиги, показав лучший результат сезона в мире — 2,05 м.

В активе Ласицкене три победы на чемпионатах мира, две — на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы, два золота континентальных первенств в помещении.