Мария Ласицкене завершила сезон победой на турнире в Берлине
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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене завершила сезон победой на международном турнире в Берлине.
В соревнованиях по прыжкам в высоту российская легкоатлетка преодолела планку на высоте 1,98 м. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт с результатом 1,95 м. Третьей стала украинка Юлия Левченко (1,89 м). Россиянка Наталья Спиридонова заняла восьмое место (1,80).
В летнем сезоне — 2021 Ласицкене стала олимпийской чемпионкой и в пятый раз победила в финале Бриллиантовой лиги, показав лучший результат сезона в мире — 2,05 м.
В активе Ласицкене три победы на чемпионатах мира, две — на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы, два золота континентальных первенств в помещении.
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