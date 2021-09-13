Карякин отреагировал на победу над Карлсеном на супертурнире в Ставангере

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на победу над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на супертурнире Altibox Norway Chess в Ставангере шутливым постом.

Карякин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» снимок начальной стадии «рукопожатия» в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По картинке можно сказать, что гроссмейстеры играют в «Камень, ножницы, бумага», и Карякин «бумагой» накрывает «камень» Карлсена, то есть выигрывает.

«Сыграли с Магнусом в «Камень, ножницы, бумага», — подписал фото Карякин.

Фото можно посмотреть на странице Сергея Карякина в «Инстаграме».

После пятого тура Карлсен с 6 очками делит 4-5-е место с Алирезой Фируджей из Франции. В активе лидера, венгра Рихарда Раппорта 9,5 очков. На очко от него отстаёт россиянин Ян Непомнящий. Третьим с 7 очками идёт Карякин.