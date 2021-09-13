Украинский волейболист — о поражении от России: чёткого политического подтекста не было

Украинский волейболист Олег Плотницкий прокомментировал поражение России (1:3) в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Всегда так было у каждого и во всём, неважно — волейбол, футбол, бизнес-шмизнес — всё равно ты где-то проваливаешься. Ты не должен этого делать. Были игроки, для которых немного сложно выдержать этот натиск. Видели? Много новостей о 10 миллионах, туда-сюда. Все очень верили, первая игра — не помню, когда Украина играла очень сильно. 2005-й? Это уже ого — сколько прошло.

Думаю, большинство воспринимали матч так, что его нужно выиграть. Конечно, это была бы победа больше для украинцев, для нашей страны, для тех людей, которые на Востоке Украины.

Такого прямо чёткого политического подтекста не было, потому что это что-то вроде приложения. Мне кажется, у каждого было — патриот или не патриот. Больше мы настраивались на то, что наша команда приехала сюда выигрывать медали. Достаточно хорошо подготовились, это могло получиться. Так бывает — это нормально, мне кажется. Это спорт — такая сетка, так попалось. Дальше были бы поляки — тоже очень сложно.

Может, ты и работаешь, но не всегда всё получается как хочешь. Это для нас опыт — нужно, чтобы каждый им воспользовался в позитивном ключе», — приводит слова Плотницкого Tribuna.com.