Светлана Ромашина — о награждении в Кремле: о такой машине я и мечтала, оставлю себе

Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы, российская синхронистка Светлана Ромашина поделилась впечатлениями от церемонии награждения в Кремле. Золотые медалисты Игр-2020 в Токио получили автомобили BMW X5.

«Состоялось торжественное награждение олимпийцев в Кремле. Президент наградил меня орденом Александра Невского. Безусловно, это очень приятно и я безумно благодарна. Также нам подарили прекрасные автомобили – о такой машине я и мечтала, оставлю её себе.



Как хотелось бы, чтобы мой тренер Татьяна Евгеньевна Данченко, с которой мы работаем с моего раннего детства, с 10 лет и по сей день, видела это. Так как с ней я прошла весь этот путь – от маленькой девочки до семикратной олимпийской чемпионки. Очень хочется, чтобы все наши тренеры были награждены за свой труд», — написала Ромашина в своём „инстаграме“.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Ромашиной