Сборная России по шахматам вышла в полуфинал онлайн-олимпиады, где сыграет с Китаем

Сборная России по шахматам вышла в полуфинал онлайн-олимпиады, обыграв команду Венгрии в двух четвертьфинальных матчах.

Первая встреча завершилась с общим счётом 3,5-2,5 в пользу россиян. Победы в своих партиях одержали Владислав Артемьев и Валентина Гунина; Андрей Есипенко, Александра Горячкина и Полина Шувалова сыграли свои партии вничью, а Даниил Дубов потерпел поражение.

Заключительный поединок команда России выиграла со счётом 3,5-2,5. Победы в своих партиях одержали Александра Костенюк и Екатерина Лагно; Даниил Дубов, Андрей Есипенко и Полина Шувалова сыграли вничью, а Владислав Артемьев потерпел поражение.

За право выйти в финал престижных соревнований российские шахматисты поспорят с командой Китая.