Имя олимпийской чемпионки Марии Ласицкене присвоили спортшколе, где она занималась

Совет местного самоуправления города Прохладный (Кабардино-Балкария) принял решение присвоить имя олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене местной спортивной школе, где занималась спортсменка. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Казбека Кокова.

Завтра, 14 сентября, Ласицкене торжественно вручат высшую государственную награду региона — орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

«После церемонии Глава КБР Казбек Коков, Мария Ласицкене и Геннадий Габрилян примут участие в установке памятной таблички с именем спортсменки на Олимпийской аллее славы в Нальчике», — говорится в сообщении пресс-службы.

В летнем сезоне-2021 Ласицкене стала олимпийской чемпионкой и в пятый раз победила в финале Бриллиантовой лиги, показав лучший результат сезона в мире — 2,05 м. В общем активе Марии три победы на чемпионатах мира, две — на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы, два золота континентальных первенств в помещении.