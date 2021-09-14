Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мария Ласицкене рассказала трогательную историю, как сделала сюрприз маленькой девочке

Мария Ласицкене рассказала трогательную историю, как сделала сюрприз маленькой девочке
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала трогательную историю, которая приключилась с ней в Москве, после того как она вернулась из Токио.

«Во время моей первой тренировки в Москве после возвращения из Токио, которая проходила в манеже ЦСКА, ко мне подошёл тренер с одной девочкой. Та увидела олимпийские соревнования с моим участием и попросила родителей записать её в секцию по лёгкой атлетике. Для ребенка стало огромным сюрпризом, что уже на своей второй тренировке она увидела меня вживую, увидела, как я прыгаю.

Потом они с папой подарили мне цветы. Для них, как и для меня, это был большой праздник. Мне очень радостно оттого, что мои успехи являются стимулом для подрастающего поколения, дети берут пример с меня и идут в спорт», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021