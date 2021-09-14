Мария Ласицкене рассказала трогательную историю, как сделала сюрприз маленькой девочке

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала трогательную историю, которая приключилась с ней в Москве, после того как она вернулась из Токио.
«Во время моей первой тренировки в Москве после возвращения из Токио, которая проходила в манеже ЦСКА, ко мне подошёл тренер с одной девочкой. Та увидела олимпийские соревнования с моим участием и попросила родителей записать её в секцию по лёгкой атлетике. Для ребенка стало огромным сюрпризом, что уже на своей второй тренировке она увидела меня вживую, увидела, как я прыгаю.
Потом они с папой подарили мне цветы. Для них, как и для меня, это был большой праздник. Мне очень радостно оттого, что мои успехи являются стимулом для подрастающего поколения, дети берут пример с меня и идут в спорт», — цитирует Ласицкене ТАСС.
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