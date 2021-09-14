Тимановская: несколько «сториз» — и ты уже неугодная, тебя нужно срочно ликвидировать

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о реакции на события вокруг её персоны на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции.
В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
«30 июля 2021-го всё кардинально изменилось. Несколько «сториз» в «Инстаграме» — и вот ты уже неугодная, нестабильная и скандальная, которую нужно срочно ликвидировать. Первые дни августа со стороны, наверное, были больше похожи на захватывающие сцены из фильма, но только не для меня. Во-первых, не было попкорна. А во-вторых, всё же это моя жизнь. Мне, конечно, нравится фраза «жизнь интереснее любого сценария», но не настолько… Реальность такова, что теперь у меня всё по-новому», — в частности, написала Тимановская в своём «инстаграме».
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