Украинский чемпион ОИ Олег Верняев выступил с заявлением по возможной смене гражданства

Олимпийский чемпион 2016 года в соревнованиях на брусьях, украинский гимнаст Олег Верняев заявил, что его слова о возможной смене гражданства неправильно интерпретировали. Верняева отстранили от Олимпиады-2020 в Токио из-за нарушения антидопинговых правил.

«В связи с последними новостями хотел бы внести коррективы в заголовках наших СМИ. Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу своё мнение.

Во-первых, я родился на Украине, в моём родном городе Донецке, и на Олимпийских играх в Рио 2016 года поднимал флаг своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другую страну и даже не думал об этом, тем более с моей ситуацией с отстранением. Понимаю, что мои слова перевернули с ног на голову для громких заголовков. Я освещал происходящее внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны.

Во-вторых, почему не было сказано, что при поддержке президента и министерства поддерживают спорт и развивают его? Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковёр, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе «Конча-Заспа» строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта.

Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми перспективными ребятами в сборной подготовиться к Олимпийским играм в Париже — 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских игр без медалей», — написал Верняев в своём «инстаграме».