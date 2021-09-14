Синхронистка Чигирёва рассказала, почему в сборной России её называют «странной женщиной»
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Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Влада Чигирёва рассказала, почему в сборной её называют «странной женщиной».
«Ха-ха-ха. Я до сих пор не разобралась, с чем это связано. Меня так назвала Татьяна Николаевна Покровская, а потом и девчонки подхватили. Просто я чуть-чуть иначе мыслю, говорю, шучу. В такие моменты мне говорят: «Как можно было до этого додуматься? Ну, странная женщина». К этому я абсолютно позитивно отношусь. Знаешь, за всю карьеру у меня было столько прозвищ, что это является самым безобидным», — приводит слова Чигирёвой Sport24.
26-летняя Чигирёва также является 11-кратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта России.
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