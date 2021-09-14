Симона Байлз надела платье весом 40 кг на Met Gala. На ступеньках ей помогали 6 мужчин

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз посетила Met Gala — ежегодный бал нью-йоркского Института костюма. Спортсменка предстала в оригинальном наряде весом в 40 кг, сообщает Metro.
Платье оказалось столь длинным и тяжёлым, что Симоне потребовалась помощь шести мужчин при подъёме на ступеньках.
Фото: Gilbert Carrasquillo/Getty Images
Американка досрочно завершила выступление в командном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
Фото: Mike Coppola/Getty Images
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