Симона Байлз надела платье весом 40 кг на Met Gala. На ступеньках ей помогали 6 мужчин

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз посетила Met Gala — ежегодный бал нью-йоркского Института костюма. Спортсменка предстала в оригинальном наряде весом в 40 кг, сообщает Metro.

Платье оказалось столь длинным и тяжёлым, что Симоне потребовалась помощь шести мужчин при подъёме на ступеньках.

Фото: Gilbert Carrasquillo/Getty Images

Американка досрочно завершила выступление в командном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.