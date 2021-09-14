Узбекского дзюдоиста зарезали в Ташкенте

29-летний узбекский дзюдоист Камолиддин Расулов зарезан в Ташкенте во время ссоры, трагический инцидент произошёл вчера, 13 сентября. Подозреваемый, в отношении которого известно, что он спортсмен, задержан. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник.
«Вечером 13 сентября в Учтепинском районе Ташкента было обнаружено тело Камолиддина Расулова 1992 года рождения со следами ножевых ранений. Подозреваемый в совершении преступления задержан», — сообщили в прокуратуре.
В ходе следственных мероприятий установлено, что в результате ссоры задержанный нанёс Расулову удары кухонным ножом в различные части тела. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.
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