Узбекского дзюдоиста зарезали в Ташкенте

29-летний узбекский дзюдоист Камолиддин Расулов зарезан в Ташкенте во время ссоры, трагический инцидент произошёл вчера, 13 сентября. Подозреваемый, в отношении которого известно, что он спортсмен, задержан. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник.

«Вечером 13 сентября в Учтепинском районе Ташкента было обнаружено тело Камолиддина Расулова 1992 года рождения со следами ножевых ранений. Подозреваемый в совершении преступления задержан», — сообщили в прокуратуре.

В ходе следственных мероприятий установлено, что в результате ссоры задержанный нанёс Расулову удары кухонным ножом в различные части тела. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.