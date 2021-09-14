Чемпионка ОИ показала фото из Крыма с флагом России. Ранее Голядкина представляла Украину
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Олимпийская чемпионка 2020 года по синхронному плаванию Марина Голядкина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. Снимок сделан в Ялте.
До 2015 года Голядкина выступала за Украину, но сменила гражданство на российское.
«Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Марины Голядкиной.
«Может, Ялта?» — спросила одна из подписчиц в комментариях.
«Может», — ответила спортсменка.
«Да ну этих хейтеров. Никаких им приветов! Приветы только нам, вашим искренним поклонникам. И солнышко, и позитив, нам очень надо. Отличного вам отдыха, вы точно заслужили», — добавила другая подписчица.
«Спасибо вам большое, мои любимые подписчики», — ответила Марина.
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