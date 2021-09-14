Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» заявил на чемпионат России всего 10 игроков

Женский гандбольный клуб «Уфа-Алиса» заявил на стартовые матчи Суперлиги всего 10 игроков. Главный тренер команды Николай Терновой рассказал о ситуации в клубе.
«Всё это последствия конца прошлого сезона, когда у нас были проблемы с финансированием, людям не платили зарплату. По его окончании многие гандболистки или быстро подписали контракты с другими клубами, или просто закончили играть.
В итоге у клуба появился спонсор, мы стали собирать команду, но было уже поздно. Договоры были заключены, переходы оформлены — мы немного опоздали. Теперь ждём декабря. Если всё хорошо, то будем приглашать людей, добирать команду. Должны вернуться в строй и травмированные.
Мяч круглый, до конца сезона ещё может произойти много событий. Он только начинается. В прошлом году нас тоже хоронили, но мы выбрались, ушли с последнего места. Думаю, если всё будет нормально, то сможем спастись и в этом сезоне. И уверен, что даже в случае вылета в Высшую лигу ничего страшного не случится. Главное, чтобы у клуба был спонсор. Человек, который заинтересован в наличии команды. Тогда сможем собрать состав и вернуться», — цитирует тренера «Гандбол. Быстрый центр».
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