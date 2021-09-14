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Сборная России по шахматам вышла в финал онлайн-олимпиады

Сборная России по шахматам вышла в финал онлайн-олимпиады
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Сборная России по шахматам вышла в финал онлайн-олимпиады, обыграв команду Китая в двух полуфинальных матчах.

Первая встреча завершилась с общим счётом 3,5-2,5 в пользу россиян. Победы в своих партиях одержали Александра Костенюк и Андрей Есипенко; Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Александра Горячкина сыграли свои партии вничью, а Полина Шувалова потерпела поражение.

Заключительный поединок команда России выиграла со счётом 4-2. Победы в своих партиях одержали Даниил Дубов, Андрей Есипенко и Александра Костенюк; Лея Гарифуллина и Владислав Артемьев сыграли вничью, а Александра Горячкина потерпела поражение.

Соперником сборной России по шахматам в финале станет победитель матча с участием команд Индии и США.

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