Сборная России по шахматам вышла в финал онлайн-олимпиады

Сборная России по шахматам вышла в финал онлайн-олимпиады, обыграв команду Китая в двух полуфинальных матчах.

Первая встреча завершилась с общим счётом 3,5-2,5 в пользу россиян. Победы в своих партиях одержали Александра Костенюк и Андрей Есипенко; Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Александра Горячкина сыграли свои партии вничью, а Полина Шувалова потерпела поражение.

Заключительный поединок команда России выиграла со счётом 4-2. Победы в своих партиях одержали Даниил Дубов, Андрей Есипенко и Александра Костенюк; Лея Гарифуллина и Владислав Артемьев сыграли вничью, а Александра Горячкина потерпела поражение.

Соперником сборной России по шахматам в финале станет победитель матча с участием команд Индии и США.