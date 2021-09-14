Симона Байлз даст показания по делу врача Нассара, осуждённого за сексуальное насилие

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз даст показания на слушаниях в Сенате США, которые будут посвящены нарушениям, допущенным во время расследования скандального дела бывшего врача сборной Ларри Нассара.

Напомним, Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило под видом медицинских процедур. Среди пострадавших (более 100) оказались такие известные гимнастки, как сама Байлз, Макайла Марони, Гэбби Дуглас, Джордин Уибер, Эли Райсман, Джейми Данцшер.

Темой слушаний станут нарушения, допущенные Федеральным бюро расследований (ФБР) во время разбирательств по делу Нассара. Ранее был опубликован отчёт, в котором утверждается, что ФБР поздно отреагировало на обвинения в адрес врача, что позволило ему ещё несколько месяцев продолжать противоправные действия. Заседание состоится завтра, 15 сентября.