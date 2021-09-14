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В ВФЛА заявили, что в невыдаче Ласицкене и Сидоровой виз в США виноваты их менеджеры

В ВФЛА заявили, что в невыдаче Ласицкене и Сидоровой виз в США виноваты их менеджеры
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Пресс-секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко прокомментировала проблемы россиянок Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой, связанные с отказом в получении виз в США.

Ранее российские легкоатлетки Ласицкене и Сидорова не смогли выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США) из-за отсутствия американских виз.

«Визами на коммерческие турниры занимаются личные менеджеры спортсменов, которые не смогли заранее сделать визы Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой, и наши спортсменки не смогли участвовать в этапе Бриллиантовой лиги.

ВФЛА слишком поздно узнала об этом и, к сожалению, за такой короткий срок ничего сделать не удалось, хотя была поддержка и со стороны Минспорта, и со стороны Министерства иностранных дел нашей страны», — приводит слова Глущенко «Газета. Ru».

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