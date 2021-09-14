Российские волейболисты завершили выступление на ЧЕ, проиграв Польше в 1/4 финала

Мужская сборная России по волейболу завершила выступление на чемпионате Европы – 2021. В четвертьфинальном поединке в Гданьске (Польша) россияне проиграли представителям Польши со счётом 0:3 (14:25, 24:26, 19:25).

Подопечные Туомаса Саммельвуо вышли в плей-офф, заняв второе место в группе C. По ходу группового этапа они одержали четыре победы и потерпели одно поражение. В стартовом матче россияне уступили сборной Турции со счётом 1:3. В следующем поединке на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2), а затем уверенно обыграли сборные Финляндии (3:1), Испании (3:1) и Северной Македонии (3:0).

Чемпионат Европы – 2021 проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

1/4 финала

Россия — Польша – 0:3 (14:25, 24:26, 19:25).