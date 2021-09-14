Карякин и Непомнящий потерпели поражения в седьмом туре супертурнира в Ставангере

В Ставангере (Норвегия) завершился седьмой раунд супертурнира Altibox Norway Chess, где оба российских шахматиста потерпели поражения.

Сергей Карякин чёрными фигурами проиграл венгру Рихарду Раппорту, а Ян Непомнящий также чёрными проиграл французу Алирезе Фирудже. В третьей встрече соревнований норвежец Магнус Карлсен в классической партии обыграл чёрными соотечественника Арьяна Тари.

Супертурнир Altibox Norway Chess. Положение после седьмого тура:

1. Р. Раппорт (Венгрия) — 15,5.

2. М. Карлсен (Норвегия) – 12.

3. Я. Непомнящий (Россия)– 9,5.

4. А. Фируджа (Франция) – 9.

5. С. Карякин (Россия) – 8,5.

6. А. Тари (Норвегия) – 3.

Турнир в Ставангере проводится с 2013 года. Карякин выигрывал его дважды (2013, 2014), Карлсен — трижды (2016, 2019, 2020), Непомнящий на данный момент победного опыта не имеет.