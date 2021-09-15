Кристина Тимановская: мне чётко объяснили: хочешь на Олимпиаду — молчи. Я испугалась

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о ходе своей карьеры в последние годы. Спортсменка оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции.

«В 2019 я решила уйти от тренера сборной. Для спортсмена смена тренера — сильный стресс. Во-первых, надо признать, что роста нет, а это больно. Во-вторых, отбросить все эти «смогу-не смогу» и просто поверить в себя заново. Инициативу в свои руки взял муж. Он связался с хорошим специалистом из Европы и предложил мою кандидатуру. Я была в шоке, когда получила приглашение на сбор и уже спустя пару месяцев улетела в Австрию. Но счастье длилось недолго, пришёл COVID и границы закрылись. Мы с мужем приняли решение тренироваться в Минске по программе австрийского специалиста.

Тогда жизнь нашей семьи была насыщена и полна планов, а потом наступил август 2020 года. Я была несогласна ни с результатами выборов, ни с поведением власти и высказалась в «Инстаграм». За что тут же попала в чёрный список министерства. Дальше по наклонной: звонки, угрозы, запреты на выезды, лишение премий. Тогда мне чётко и понятно объяснили: хочешь ехать на Олимпиаду — молчи. И я послушалась. Да, неприятно об этом писать. Но правда в том, что я испугалась, как и многие другие. И да, я просто хотела бежать на своей первой Олимпиаде. Не знаю, сейчас я думаю, что может быть эти мои «сториз» в Токио — это то, что я копила весь год и то, что так старательно удерживала внутри себя. Потому что по сути федерация лёгкой атлетики и её отношение к спортсменам — это то же самое, что и режим, только в мини-варианте. Мне же приказали — молчи, а то не поедешь. И вот я доехала же. Значит, уже могу наконец сказать то, что думаю.



С одной стороны, они отобрали у меня олимпийскую мечту и мои 200 м, но, с другой стороны, своими действиями, своей жестокостью и оскорблениями вернули мне право говорить. И больше я его не отдам никому», — написала Тимановская в своём «инстаграме».