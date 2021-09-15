ЕГФ вынесла решение по матчу гандбольной Лиги чемпионов «Мец» — ЦСКА

Матч женской гандбольной Лиги чемпионов между французским «Мецем» и московским ЦСКА, который должен был состояться 12 сентября, перенесён на другую дату, сообщает официальный сайт российского клуба.

До последнего момента судьба встречи оставалась под вопросом, так как во Франции действуют строгие карантинные меры: прибывающие в страну должны отправиться на 10-дневную изоляцию. «Мец» вовремя не обратился в соответствующие инстанции, чтобы обеспечить отмену карантина для ЦСКА. Российскому клубу удалось получить необходимые документы для въезда во Францию только 10 сентября. ЦСКА обратился в Европейскую федерацию гандбола с просьбой о переносе матча.

«После внутренней оценки ситуации Европейская федерация гандбола, проконсультировавшись с департаментом маркетинга, приняла решение перенести игру «Мец» — ЦСКА на более поздний срок. Важно отметить, что это решение принято для того, чтобы определить победителя матча на площадке и избежать присуждения технического поражения одной из команд. Таким был подход ЕГФ в прошлом сезоне, и таким он останется сейчас, особенно на ранней стадии турнира», — говорится в письме ЕГФ.

Новая дата проведения матча будет определена позднее.