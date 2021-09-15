Егор Клюка прокомментировал поражение в матче с Польшей в 1/4 финала ЧЕ по волейболу
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Волейболист сборной России Егор Клюка прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с командой Польши со счётом 0:3 (14:25, 24:26, 19:25).
«Сложно анализировать эту игру, потому что мы сыграли на 50 % возможностей. Я не знаю почему. Тяжело что-то говорить после матча, который команда проиграла в трёх сетах. Польша просто сыграла очень хорошо», — приводит слова Клюки официальный сайт ЕКВ.
Самыми результативными игроками матча стали Клюка и волейболисты сборной Польши Вильфредо Леон и Бартош Курек, набравшие по 14 очков.
Чемпионат Европы – 2021 проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии. Чемпионат Европы завершится 19 сентября.
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