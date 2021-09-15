Главный тренер сборной России по волейболу объяснил поражение от Польши в 1/4 финала ЧЕ

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение подопечных в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с командой Польши со счётом 0:3 (14:25, 24:26, 19:25). По словам Саммельвуо, тяжело играть, когда не идёт подача.

«Семь ошибок на подаче. Это много. Тяжело играть, когда так много ошибаемся на подачах и на приёмах», — приводит слова Саммельвуо «Матч ТВ».

Самыми результативными игроками матча стали Егор Клюка и волейболисты сборной Польши Вильфредо Леон и Бартош Курек, набравшие по 14 очков.

Чемпионат Европы – 2021 проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии. Чемпионат Европы завершится 19 сентября.