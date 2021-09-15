ВАДА может разрешить спортсменам употреблять марихуану
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может пересмотреть статус каннабиса, который является запрещённым препаратом. Об этом сообщает Reuters. Если это произойдёт, спортсмены смогут употреблять марихуану.
В заявлении ВАДА отмечается, что каннабис останется под запретом по крайней мере до 2022 года включительно. После этого его статус может измениться.
Напомним, последний громкий инцидент с марихуаной — дисквалификация американской бегуньи Ша'Карри Ричардсон. Из-за положительной допинг-пробы Ричардсон пропустила Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония), где была основным фаворитом на победу в беге на 100 и на 200 метров. В августе спортсменка, отбывшая 30-дневную дисквалификацию, вернулась в спорт.
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