Национальная парусная лига — 2021 пройдёт в Санкт-Петербурге с 16 по 19 сентября

Сильнейшие яхт-клубы России встретятся в Санкт-Петербурге, чтобы побороться за титул победителя Национальной парусной лиги — 2021. Соревнования пройдут на базе яхт-клуба Санкт-Петербурга в акватории Невской губы Финского залива с 16 по 19 сентября.

В регате, в частности, примут участие победители и призёры Национальной парусной лиги — 2020: чемпионы прошлого сезона ZID art Sailing Team, а также «Ахмат» и Calipso, занявшие второе и третье места соответственно.

Также на этих соревнованиях участники разыграют путёвки на регату Sailing Champions League – 2022. Призовой фонд Национальной парусной лиги — 2021 составит ₽ 1 000 000.

Яхтсмены высшего и премьер-дивизионов Национальной парусной лиги разных лет будут гоняться на яхтах национального класса MX700.

Расписание

16 сентября (четверг) – тренировочный день

17 сентября (пятница) – церемония открытия, гоночный день

18 сентября (суббота) – гоночный день

19 сентября (воскресенье) – гоночный день, церемония закрытия