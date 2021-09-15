Национальная парусная лига — 2021 пройдёт в Санкт-Петербурге с 16 по 19 сентября

Сильнейшие яхт-клубы России встретятся в Санкт-Петербурге, чтобы побороться за титул победителя Национальной парусной лиги — 2021. Соревнования пройдут на базе яхт-клуба Санкт-Петербурга в акватории Невской губы Финского залива с 16 по 19 сентября.
В регате, в частности, примут участие победители и призёры Национальной парусной лиги — 2020: чемпионы прошлого сезона ZID art Sailing Team, а также «Ахмат» и Calipso, занявшие второе и третье места соответственно.
Также на этих соревнованиях участники разыграют путёвки на регату Sailing Champions League – 2022. Призовой фонд Национальной парусной лиги — 2021 составит ₽ 1 000 000.
Яхтсмены высшего и премьер-дивизионов Национальной парусной лиги разных лет будут гоняться на яхтах национального класса MX700.
Расписание
16 сентября (четверг) – тренировочный день
17 сентября (пятница) – церемония открытия, гоночный день
18 сентября (суббота) – гоночный день
19 сентября (воскресенье) – гоночный день, церемония закрытия
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