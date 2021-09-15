Хамутцких: понятно, что устали после ОИ. А для чего тогда нужен тренерский штаб, доктора?

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Вадим Хамутцких прокомментировал поражение сборной России по волейболу в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с командой Польши со счётом 0:3 (14:25, 24:26, 19:25).

«Выступление нашей сборной на чемпионате Европы оцениваю как неудачное. С сеткой не повезло? Почему? С сеткой может либо повезти, либо нет. Это уже второй вопрос. Тренерский состав думал, кого выставлять, кого нет, результат получился таким. Тем более поляки играли практически основным составом, который был и на Олимпиаде.

Что касается ценности ЧЕ после Олимпиады, то я не буду на эту тему говорить, многие, я в том числе, по десять с лишним лет жили в таком режиме. Всё было нормально. Понятно, что где-то устали, а для чего тогда нужен тренерский штаб, доктора? Если кто-то считает, что чемпионат Европы — проходной турнир, то при нас так не считалось», — сказал Хамутцких в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.