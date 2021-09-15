Александр Волков: Россия потратила все силы на Олимпиаде. Поляки были на ходу

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков прокомментировал поражение сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с командой Польши со счётом 0:3 (14:25, 24:26, 19:25).

«Как смогли, так сыграли. Все силы потратили на Олимпиаде. Даже если не повезло с сеткой, встретились бы с сильной командой в дальнейшем. Просто сложилось так, что одна из сильнейших команд попалась на этом этапе. С другой стороны, те же французы, которые стали олимпийскими чемпионами, вылетели на этой же стадии.

Поляки были на ходу, в очень хорошей форме. Наши ребята либо перегорели, либо где-то сил не хватило. Сто процентов, сборная России ушла с пика формы, Олимпиада — основной турнир, к которому готовились на протяжении нескольких лет. После него через две-три недели сделать чемпионат Европы — такое себе мероприятие», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.