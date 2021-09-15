Павел Тетюхин: четвертьфинал – явно не та стадия, на которой наша команда должна вылетать

Волейболист Павел Тетюхин прокомментировал поражение сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата Европы против Польши.



«Не самые приятные ощущения, потому что четвертьфинал – это не та стадия явно, на которой должна наша команда находиться и вылетать. Не получилась игра, а у поляков всё получилось, скорее всего. Они были хорошо мотивированы. Мне кажется, у них был осадок за Олимпиаду. Они его сегодня восполнили», – приводит слова Тетюхина «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 25:14, 26:24, 25:19 в пользу сборной Польши, которая в полуфинале сыграет со сборной Сербии, одержавшей победу над Нидерландами (25:23, 25:20, 27:25).



Поляки на Олимпийских играх в Токио в четвертьфинале проиграли будущим чемпионам французам (2:3).