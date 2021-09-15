ВАДА провело переговоры с министром спорта России о восстановлении РУСАДА

Руководство ВАДА проводит переговоры с министром спорта России Олегом Матыциным относительно требований РУСАДА о восстановлении, сообщает официальный сайт ВАДА.

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька, генеральный директор Оливье Ниггли и другие члены руководства ВАДА встретились с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным и членами его делегации в Стамбуле (Турция). Основной целью встречи было обсуждение требований, которые должны быть выполнены Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими властями для восстановления РУСАДА в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, когда истечёт двухлетний период ограничений, предписанный Спортивным арбитражным судом (CAS) в декабре 2020 года.

С момента принятия решения CAS ВАДА взаимодействовало с РУСАДА для обеспечения соблюдения условий восстановления с помощью Плана мониторинга восстановления, который был передан Министерству спорта России в июне 2021 года. В ходе сегодняшнего заседания группа обсудила следующие вопросы: выполнение всех оставшихся условий восстановления в соответствии с решением CAS в течение срока, установленного CAS; заверение в том, что российские власти полностью уважают операционную независимость РУСАДА; назначение нового генерального директора РУСАДА; заверение, что бюджет РУСАДА поддерживается таким образом, чтобы у него были финансовые средства для эффективного выполнения своей роли.

Витольд Банька заявил: «Руководство ВАДА провело конструктивную дискуссию с министром Матыциным и его делегацией. Мы договорились поддерживать открытые линии связи с целью обеспечения того, чтобы РУСАДА вернулось к соблюдению Всемирного антидопингового кодекса, чтобы российские спортсмены и их конкуренты могли воспользоваться защитой, обеспечиваемой надёжной, хорошо реализованной и независимой антидопинговой программой в России. Мы организуем дальнейшие обсуждения на всех уровнях, чтобы РУСАДА могло как можно быстрее выполнить условия восстановления в Спортивном арбитражном суде по истечении двухлетнего периода с декабря 2022 года. Необходимость сохранения РУСАДА своей независимости имеет решающее значение. Со стороны российского государства или спортивных властей не должно быть никаких попыток вмешиваться в какую-либо из его операций. В связи с этим при назначении следующего генерального директора РУСАДА необходимо придерживаться строгих правил, чтобы гарантировать, что на эту важную должность будет нанят правильный человек и что он сможет самостоятельно выполнять эту роль».