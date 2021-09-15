Симона Байлз возглавила список самых влиятельных людей от Time в категории «Титаны»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз возглавила список самых влиятельных людей по версии издания Time в категории «Титаны». Помимо Байлз среди спортсменов в этой категории оказались игрок в американский футбол Том Брэди и легкоатлетка Эллисон Феликс.

В категории «Иконы» оказалась теннисистка Наоми Осака, а в категории «Пионеры» — гимнастка Суниса Ли.

Симона Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.