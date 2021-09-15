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Болгарские «художницы», завоевавшие золото на Олимпиаде – 2020, выступят на грядущем ЧМ

Болгарские «художницы», завоевавшие золото на Олимпиаде – 2020, выступят на грядущем ЧМ
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Сборная Болгарии примет участие в чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную федерацию художественной гимнастики.

В состав болгарской команды войдут Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатс и Эрика Зафирова.

Напомним, на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) в командном многоборье сборная Болгарии завоевала золотые медали, опередив команду России.

Во Всероссийской федерации художественной гимнастики возмутились результатами соревнований на Олимпиаде-2020. Глава организации Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Играх позором.

Ранее стало известно, что сборная Израиля в полном составе пропустит грядущее мировое первенство. В Китакюсю не приедет и олимпийская чемпионка Токио в личном многоборье Линой Ашрам.

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