Симона Байлз не сдержала слёз, говоря о сексуальном насилии со стороны врача Ларри Нассара

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз выступила в Сенате США на слушаниях, которые посвящены допущенным нарушениям во время расследования скандального дела бывшего врача сборной Ларри Нассара.
Напомним, Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило под видом медицинских процедур. Байлз была одной из многочисленных жертв Нассара.
Во время своего выступления Симона не сумела сдержать эмоций и расплакалась.
Фото: https://www.nbcnews.com/?icid=nav_bar_logo
«Внесу ясность: я обвиняю в случившемся не только Ларри Нассара, но и систему, которая позволила ему совершить эти злодеяния.
Я не желаю, чтобы ещё одна юная гимнастка, спортсмен или кто-либо испытали тот ужас, который пережила я и сотни других людей, и переживаем это до сих пор.
Мы страдали и продолжаем страдать, потому что в ФБР ничего не сделали для нашей защиты. ФБР потерпело неудачу, и мы заслуживаем ответов. Нассар находится там, где ему и место, но те, кто помогал ему своим бездействием, тоже должны быть привлечены к ответственности. Если я не права, значит, подобные случаи будут выявляться в дальнейшем и в других олимпийских видах спорта», — приводит слова Байлз NBC News.
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