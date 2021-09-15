Российские шахматисты выиграли онлайн-олимпиаду, в финале одолев команду США

Сборная России по шахматам стала победителем элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады. В решающей встреча россияне оказались сильнее команды США.

Обе матчевые встречи в рамках финала россияне выиграли со счетом 3,5 — 2,5. Победы в первых партиях одержали Владислав Артемьев и Александра Горячкина, вничью сыграли Александра Костенюк, Полина Шувалова и Даниил Дубов, поражение потерпел Андрей Есипенко. Во решающих партиях выиграли Костенюк и Лея Гарифуллина, Дубов, Артемьев и Екатерина Лагно сыграли вничью, Есипенко проиграл.

Отметим, что победителями первой шахматной онлайн-олимпиады, прошедшей в августе 2020 года, стали сборные России и Индии. Шахматисты разделили первое место, так как по ходу финала возникли проблемы со связью.