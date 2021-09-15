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Сборная России по мини-футболу обыграла Узбекистан на групповом этапе чемпионата мира

Сборная России по мини-футболу обыграла Узбекистан на групповом этапе чемпионата мира
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Сборная России одержала вторую победу подряд на групповом этапе чемпионата мира по мини-футболу, который проходит с Литве. В матче второго тура россиянине со счётом 4:2 обыграли команду Узбекистана.

Забитыми мячами в составе российского коллектива отметились Робиньо (10-я минута) и Артём Ниязов (11, 35, 35). У сборной Узбекистана отличились Даврон Чориев (21) и Машраб Адилов (28).

Напомним, в стартовом для себя матче ЧМ российские футболисты разгромили сборную Египта со счетом 9:0.

Таким образом подопечные Сергея Скоровича возглавили группу B (Гватемала, Египет, Узбекистан). В заключительном матче группового этапе россияне встретятся с футболистами Гватемалы. Матч пройдёт 18 сентября.

Действующим чемпионом мира по мини-футболу является команда Аргентины, которая в финале 2016 года в Колумбии обыграла сборную России.

ЧМ-2021. Группа B. 2-й тур
15 сентября 2021, среда. 20:00 МСК
Узбекистан
Окончен
2 : 4
Россия
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