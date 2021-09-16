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Источник: Борзаковский покинет пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике

Источник: Борзаковский покинет пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике
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Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский уйдёт с поста главного тренера сборной России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает «Весь спорт» со ссылкой на источник в сборной России и Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Борзаковский возглавлял сборную России с февраля 2015 года, когда стал исполняющим обязанности, а главным тренером был назначен в апреле 2015 года. Под руководством Борзаковского российские легкоатлеты завоевали четыре медали (две золотые, одну серебряную, одну бронзовую) на чемпионате мира 2015 года, шесть медалей (одну золотую, пять серебряных) — на чемпионате мира — 2017, шесть наград (две золотые, три серебряные, одну бронзовую) – на чемпионате мира — 2019.

На Олимпийских играх в Токио сборная России, в состав которой вошли 10 спортсменов, выиграла две медали – золотую (Мария Ласицкене) и серебряную (Анжелика Сидорова).

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