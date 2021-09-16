Олимпийская чемпионка гандболистка Ильина получила закрытый вывих пальца
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Олимпийская чемпионка, российская гандболистка Екатерина Ильина, выступающая за московский ЦСКА, получила травму в матче Суперлиги с краснодарской «Кубанью» (34:28).
«Сегодня на игре, к сожалению, у меня случилась травма — закрытый передний вывих пальца. Сейчас в больнице это зафиксировали. Очень расстроилась, но всё выдержу. Всем спасибо за поддержку», — написала Ильина в своём «инстаграме».
3 июня 2018 года после отборочного матча чемпионата Европы Россия — Австрия Екатерина сделала заявление о приостановке карьеры из-за травм. В октябре 2019 года она сообщила о возвращении в гандбол и подписала контракт с ЦСКА.
На прошедших летних Олимпийских играх в Токио (Япония) сборная России с Ильиной в составе завоевала серебро.
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