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Олимпийская чемпионка гандболистка Ильина получила закрытый вывих пальца

Олимпийская чемпионка гандболистка Ильина получила закрытый вывих пальца
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Олимпийская чемпионка, российская гандболистка Екатерина Ильина, выступающая за московский ЦСКА, получила травму в матче Суперлиги с краснодарской «Кубанью» (34:28).

«Сегодня на игре, к сожалению, у меня случилась травма — закрытый передний вывих пальца. Сейчас в больнице это зафиксировали. Очень расстроилась, но всё выдержу. Всем спасибо за поддержку», — написала Ильина в своём «инстаграме».

3 июня 2018 года после отборочного матча чемпионата Европы Россия — Австрия Екатерина сделала заявление о приостановке карьеры из-за травм. В октябре 2019 года она сообщила о возвращении в гандбол и подписала контракт с ЦСКА.

На прошедших летних Олимпийских играх в Токио (Япония) сборная России с Ильиной в составе завоевала серебро.

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