Анатолий Карпов отреагировал на победу российских шахматистов на онлайн-олимпиаде

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал победу российских шахматистов на онлайн-олимпиаде ФИДЕ. В решающей встрече россияне оказались сильнее команды США. Обе матчевые встречи в рамках финала Россия выиграла со счётом 3,5 — 2,5.

«Хочу поздравить ребят с большим успехом. Конечно же, онлайн-шахматы отличаются от живых, но лучше играть в онлайне, чем не играть вообще.

Здорово, что второй раз подряд сборная России выиграла золото. Это большое достижение, сегодня в шахматах конкуренция огромная. Надеюсь, что в ближайшее время справимся с пандемией и шахматы в привычном формате вернутся, и желаю нашим мужским и женским командам выиграть олимпиады не только в онлайне, но и вживую», — цитирует Карпова ТАСС.

Отметим, что победителями первой шахматной онлайн-олимпиады, прошедшей в августе 2020 года, стали сборные России и Индии. Шахматисты разделили первое место, так как по ходу финала возникли проблемы со связью.