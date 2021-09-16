Анатолий Карпов отреагировал на победу российских шахматистов на онлайн-олимпиаде

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал победу российских шахматистов на онлайн-олимпиаде ФИДЕ. В решающей встрече россияне оказались сильнее команды США. Обе матчевые встречи в рамках финала Россия выиграла со счётом 3,5 — 2,5.
«Хочу поздравить ребят с большим успехом. Конечно же, онлайн-шахматы отличаются от живых, но лучше играть в онлайне, чем не играть вообще.
Здорово, что второй раз подряд сборная России выиграла золото. Это большое достижение, сегодня в шахматах конкуренция огромная. Надеюсь, что в ближайшее время справимся с пандемией и шахматы в привычном формате вернутся, и желаю нашим мужским и женским командам выиграть олимпиады не только в онлайне, но и вживую», — цитирует Карпова ТАСС.
Отметим, что победителями первой шахматной онлайн-олимпиады, прошедшей в августе 2020 года, стали сборные России и Индии. Шахматисты разделили первое место, так как по ходу финала возникли проблемы со связью.
- 16 сентября 2021
-
09:57
-
08:46
-
08:32
-
08:23
-
00:34
- 15 сентября 2021
-
22:03
-
21:57
-
21:48
-
19:39
-
19:01
-
18:21
-
16:49
-
16:33
-
16:17
-
15:44
-
14:34
-
13:38
-
13:20
-
13:17
-
12:46
-
12:25
-
11:33
-
11:27
-
11:13
-
11:09
-
10:19
-
10:02
-
08:55
-
08:45
-
00:33
- 14 сентября 2021
-
23:32
-
23:03
-
22:07
-
21:50
-
18:43