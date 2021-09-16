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CAS отклонил апелляцию экс-тренера Мо Фараха на четырёхлетнюю дисквалификацию

CAS отклонил апелляцию экс-тренера Мо Фараха на четырёхлетнюю дисквалификацию
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Спортивный арбитражный суд оставил в силе четырёхлетнюю дисквалификацию Альберто Салазара, бывшего тренера четырёхкратного олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике Мо Фараха. Об этом сообщает BBC.

Напомним, в 2019 году Салазар был отстранён на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он тренировал Фараха с 2011 по 2017 год, за этот промежуток британский легкоатлет четыре раза завоёвывал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз становился чемпионом мира и пять раз выигрывал европейское первенство. Фарах утверждал, что причиной прекращения сотрудничества с тренером стал не допинговый скандал.

Ранее сообщалось, что Альберто Салазара пожизненно дисквалифицировали за нарушения сексуального характера.

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