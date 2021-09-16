Алла Шишкина: провела вечер в прекрасной компании семьи Карпиных

Трёхкратная олимпийская чемпионка, синхронистка Алла Шишкина выложила в своём «инстаграме» фотографию с тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным с премии Star Moscow.
«Вчерашний вечер в прекрасной компании семьи Карпиных.
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Премия Star Moscow за преданность делу. Считаю, что и я, и Валера — достойные номинанты и по-настоящему преданные своему делу люди. За эти несколько часов мы, кажется, обсудили всё — от спорта до почты России. А своей речью Валерий меня просто покорил. Одно могу сказать точно: ребята отличные. Даша — невероятная красавица и умница. Уверена, что ещё не раз увидимся. Вперёд, Россия!
Верите, что Валерий Карпин выведет нашу футбольную сборную на чемпионат мира?» — подписала фото Шишкина.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Аллы Шишкиной.
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