Глава РУСАДА — о выполнении решения CAS: пока что претензии от ВАДА не поступали

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов рассказал, что должно делать РУСАДА в отношении базы данных московской лаборатории согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«РУСАДА должно под контролем департамента расследований ВАДА или Athletics Integrity Unit проводить расследование любых случаев, на которые повлияли удаления и/или изменения данных московской лаборатории, в том числе сделать всё возможное, чтобы найти полные и подлинные данные из лаборатории, относящиеся к этим случаям, с тем, чтобы полностью исправить фальсификации, относящиеся к ним. РУСАДА должно, действуя без задержек и добросовестно, оказать любую другую поддержку (включая поиск и предоставление любых дополнительных данных или информации, и/или проведение интервью или других следственных мероприятий) по требованию ВАДА или любой другой антидопинговой организации для содействия в определении того, есть ли основания для открытия дел о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении тех российских спортсменов, чьи пробы указаны в базе данных московской лаборатории. Эта поддержка включает, без ограничений, предоставление подлинных и полных цифровых и/или бумажных копий следующих документов, относящихся к этим пробам: а) формы допинг-контроля; b) формы цепочки хранения; и c) электроферограммы и другие записи результатов анализа проб на ЭПО или родственные субстанции. То есть речь идёт о выяснении тех или иных аспектов, связанных с уже совершившейся передачей базы данных.

Сейчас партнёрские отношения сложились с московской лабораторией — мы направляем им запрос, они пишут ответ, мы его переводим и направляем в ВАДА. То есть РУСАДА выступает в роли легального исполнителя по этому вопросу, что и указано в решении CAS. А вот прямого требования, что РУСАДА обязано передать оригинальную базу данных лаборатории — в этом решении нет. Текст решения базируется на факте уже свершившейся передачи, но, так как другая сторона имеет вопросы, она продолжает процессуальные действия в соответствии с Кодексом ВАДА и международным стандартом по расследованиям.

Процесс выполнения решения идёт в данный момент и пока что претензии не поступали. Строить прогнозы можно, но не совсем продуктивно. Помимо запросов по базе лаборатории поступают ещё и запросы по плану восстановления — отчётам, мониторингу. Мы тоже всё это предоставляем. Вот сейчас мы должны будем передать четыре пробы биатлонистов, которые интересны в рамках проводимых расследований IBU. В данный момент согласовываем регламент передачи проб с ВАДА, всё остальное готово», — приводит слова Буханова «Матч ТВ».

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