В ВФЛА отреагировали на информацию об уходе Борзаковского с поста главного тренера сборной

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко прокомментировала информацию, что олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский уйдёт с поста главного тренера сборной России по лёгкой атлетике.

«Юрий Борзаковский имеет действующий контракт. Он работает главным тренером до истечения соглашения. Если будут какие-то изменения, мы обязательно сообщим», — приводит слова Глущенко «Р-Спорт».

Борзаковский возглавляет сборную России с февраля 2015 года, когда стал исполняющим обязанности, а главным тренером был назначен в апреле 2015 года. Под руководством Борзаковского российские легкоатлеты завоевали четыре медали (две золотые, одну серебряную, одну бронзовую) на чемпионате мира 2015 года, шесть медалей (одну золотую, пять серебряных) — на чемпионате мира — 2017, шесть наград (две золотые, три серебряные, одну бронзовую) – на чемпионате мира — 2019. На Олимпийских играх в Токио сборная России, в состав которой вошли 10 спортсменов, выиграла две медали – золотую (Мария Ласицкене) и серебряную (Анжелика Сидорова).